У КМДА розповіли, кого не пустять в метро після відновлення роботи

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) розповіли, кого не пустять в столичне метро після відновлення роботи, яке заплановане на 25 травня. Відновлення роботи метро також буде залежати від показника інцидентності.

Про це йдеться в розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 47.

"У метрополітені повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання повинні проводити температурний скринінг. Не повинні допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що без захисної маски вхід в метро буде заборонений.

Крім того, пасажири повинні дотримуватися дистанцію в 1,5 метра у вестибюлях, чергах до кас і терміналах самообслуговування, а також на платформах.

У КМДА заявляють, що в разі великого скупчення пасажирів станції будуть частково або повністю закриватися на вхід.

Фото: як виглядатиме метро у Києві після відкриття (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що питання відкриття метро в Києві має вирішитися 25 травня. Це буде залежати від показника інцидентності, який станом на сьогодні вже дозволяє відкрити метро.

КМДА мають намір відкрити метро і всі ринки в столиці 25 травня, але МОЗ поки не рекомендує. При цьому вже сьогодні в столиці відновлять у звичайному режимі весь громадський транспорт. Транспорт вийде на маршрути о 12 годині дня.