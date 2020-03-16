В КГГА рассказали, будут ли ограничивать работу метро в Киеве

Киевская городская государственная администрация не планирует ограничивать работу метро в Киеве в связи с усилением карантина в столице из-за коронавируса. Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент гражданам рекомендуется пользоваться общественным транспортом исключительно для поездок на работу, в больницу или в аптеку.

"Поэтому мы рекомендуем масочный режим в общественном транспорте. Ограничивать не планируем", - сообщил Поворозник.

Также в КГГА отметили, что вопрос отмены автобусных и железнодорожных перевозок должна решать правительственная комиссия.

"Ограничение передвижения людей - это норма, которая была предложена кабинетом министров. Отмена маршрутов и поездов - это вопрос к Кабмину", - сказал Поворозник.

Напомним, 16 марта в Киеве из-за коронавируса расширили карантин и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Ранее в Киеве в рамках карантина были закрыты учебные заведения, театры и кино.

Также РБК-Украина писало, что Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине.