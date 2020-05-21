В КГГА прокомментировали возможность неоткрытия метро с 25 мая

В Киевской мэрии настроены, что метрополитен должен открыться 25 мая, согласно решению Кабинета министров. Ожидается, что правительство направит решение в метрополитен в ближайшие дни.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

"Кабмин принял решение. Они должны получить документ. У нас нет такой информации, что оно может не открыться. Мы настроены, что оно откроется. Но еще завтра, есть пятница, чтобы получить документ. Мэр сегодня на брифинге заявил, что мы настроены, что все будет хорошо и 25-го числа метро заработает", - заявила Зиновьева.

В пресс-службе метрополитена также не видят предпосылок для того, чтобы не открывать метро. Впрочем, официального документа от Кабинета министров до сих пор ждут.

"Сейчас прозвучали заявления, мы готовимся. Но мы просто еще ждем физический документ. Решение Кабмина - постановление. Я думаю, что отдел документооборота его просто готовит. Согласно закону, они будут оформлять. Это (не отдельный документ - ред.) все в рамках одного документа. Возможно, завтра его пришлют. Возможно, послезавтра. Они нам должны его просто сбросить в систему. Но это технический момент, мы готовимся встречать пассажиров в понедельник", - заявила Макогон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве могут не разрешить работу метро с 25 мая из-за плохой статистики с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, 20 мая Кабмин принял решение о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями. В частности, было принято решение с 25 мая разрешить работу метрополитенов.