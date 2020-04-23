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У КМДА прогнозують наступну хвилю захворюваності на коронавірус за тиждень

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 12:31
У КМДА прогнозують наступну хвилю захворюваності на коронавірус за тиждень
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко підкреслив, що хвиля прогнозується оскільки люди на Великдень пішли до храмів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступна хвиля захворюваності на коронавірус прогнозується через тиждень. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, спалах хвороби за ці дні - це результат усіх активностей у Вербну неділю.

"Спалах хвороби за ці дні - це результат усіх активностей у Вербну неділю. Наступною хвилею, приблизно за тиждень, підуть ті, хто був на Великдень у храмах, приймав гостей чи відпочивав на природі. Я ще раз нагадаю, поминальні дні перенесені на 6 червня", - заявив Кличко.

Нагадаємо, за порушення карантину в столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол. Мер Києва додав, що були відкриті й кілька кримінальних проваджень.

Як писало РБК-Україна, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася до 1059. За його словами, за добу було зафіксовано 70 нових випадків зараження, а серед хворих - 5 медиків.

Додамо, за словами Кличка, Київ розробив план поетапного ослаблення карантину, оголошеного в столиці у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину У Києві коронавірусом захворіли понад 1000 людей, 45 одужали
Новини України Віталий КличкоКиївКоронавірус
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