У КМДА прогнозують наступну хвилю захворюваності на коронавірус за тиждень

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко підкреслив, що хвиля прогнозується оскільки люди на Великдень пішли до храмів

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступна хвиля захворюваності на коронавірус прогнозується через тиждень. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, спалах хвороби за ці дні - це результат усіх активностей у Вербну неділю.

"Спалах хвороби за ці дні - це результат усіх активностей у Вербну неділю. Наступною хвилею, приблизно за тиждень, підуть ті, хто був на Великдень у храмах, приймав гостей чи відпочивав на природі. Я ще раз нагадаю, поминальні дні перенесені на 6 червня", - заявив Кличко.

Нагадаємо, за порушення карантину в столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол. Мер Києва додав, що були відкриті й кілька кримінальних проваджень.

Як писало РБК-Україна, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Києві збільшилася до 1059. За його словами, за добу було зафіксовано 70 нових випадків зараження, а серед хворих - 5 медиків.

Додамо, за словами Кличка, Київ розробив план поетапного ослаблення карантину, оголошеного в столиці у зв'язку з пандемією коронавірусу.