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КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевские власти призывают родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников. В частности, киевлян просят воздержаться от проведения традиционных концертов в школах и детских садах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.

"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.

Напомним, в Киеве из-за вспышек коронавируса на карантин закрыли 8 школ и четыре детсада. Коронавирусом в столице болеют более 790 педагогов.

Кроме того, в Госпродпотребслужбе заявляли, что в пятницу уже можно будет оценить эффективность введения карантина выходного дня в Киеве.

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