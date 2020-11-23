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Эффективность карантина выходного дня в Киеве смогут оценить до пятницы, - Рубан

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 09:46
Эффективность карантина выходного дня в Киеве смогут оценить до пятницы, - Рубан
Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Киеве эффективность карантина выходного дня смогут оценить в среду-пятницу. Пока в столице карантинные ограничения выполняются.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, за прошедшую неделю в Киеве зафиксировали менее 100 нарушений карантина выходного дня.

"По городу Киеву можно сказать, что бизнес и граждане отнеслись очень ответственное. На этой неделе зафиксировано менее 100 нарушений прекращения деятельности. Только 30 субъектов, можно сказать, что игнорируют правила безопасности для граждан. Можно сказать, что Киев выполняет карантин", - сказал Рубан.

Он добавил, что в среду-пятницу будет проводиться пересмотр показателей заболеваемости, после чего можно будет говорить об эффективности карантинных ограничений.

"Динамика заболевания стремительно растет в связи с естественным ростом заболевания. Мы сможем оценить эффективность карантина выходного дня только в среду-пятницу. Если будет резкая динамика увеличения, то мера малоэффективна. Если будет стабилизация ситуации или незначительное увеличение, то можно говорить о неэффективности этих дней", - отметил Рубан.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве впервые зафиксировали более 1,2 тысячи новых случаев коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в правительстве обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако ни одной даты пока нет.

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