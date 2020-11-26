КМДА закликає утриматися від новорічних свят у школах та садочках

Київська влада закликає батьків утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят. Зокрема, киян просять утриматися від проведення традиційних концертів у школах і дитячих садках.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА наголосили, що зараз у Києві велика кількість школярів та педагогів мають підтверджений коронавірус.

"Столичні заклади освіти готові до нових викликів пандемії: усі вони забезпечені масками, термометрами та засобами для дезінфекції у достатній кількості. Проте для того, щоб не припиняти звичне життя міста, кожен киянин має свідомо поставитися до дотримання протиепідемічних заходів", - заявили в КМДА.

Нагадаємо, у Києві через спалахи коронавірусу на карантин закрили 8 шкіл та чотири дитсадки. На коронавірус у столиці хворіють більш як 790 педагогів.

Крім того, в Держпродспоживслужбі заявляли, що до п'ятниці вже можна буде оцінити ефективність запровадження карантину вихідного дня в Києві.