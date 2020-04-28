В КГГА презентовали план ослабления карантина

Киевская городская государственная администрация презентовала план ослабления карантина в столице. Его на брифинге представил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, план ослабления подразумевает несколько этапов. В случае позитивного результата, спустя неделю-две власти перейдут ко второму этапу смягчения.

"На первом этапе в Киеве позволим работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв метров с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв метров. Обязательная обработка помещений два раза в день. Большие торговые центры на первом этапе не открываются. Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты. Кофейне, как и рестораны смогут работать на вынос", - сказал Кличко.

Также открываются парки и скверы для посещения граждан группами не более двух человек, либо в случае с детьми - двое взрослых, двое детей. Закрытыми остаются школы и детские сады, а также детские и спортивные площадки.

Общественный транспорт на первом этапе начнет работу в ограниченном режиме. При этом работа метро будет возобновлена лишь после решения Кабмина.

"Первый этап ослабления начнется в случае, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Поэтому следующие две недели будет для нас решающими", - сказал мэр Киева.

Отметим, 24 апреля Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина, который состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Также сообщалось, что ослабить карантин предложили правительству во фракции "Слуга народа". Часть депутатов уже направила предложение премьеру ослабить карантин в тех областях, где зафиксирована наименьшая динамика заболеваемости коронавирусом.