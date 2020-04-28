План ослабления карантина в Киеве презентуют во вторник

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кличко отметил, что речь идет о первом этапе ослабления ограничений

План ослабление карантина в Киеве презентует глава города Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник, 28 апреля. Как передает РБК-Украина, об этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Выступая в эфире телеканала "Украина-24" Кличко отметил, что по сравнению с прошлой неделей, когда в столице количество зараженных достигало почти 100 человек за день, на сегодня статистика несколько лучше.

"Мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения. Завтра, в 12:00 я представлю наш план первого этапа (ослабление карантина, - ред.). В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться", - отметил Виталий Кличко вечером в понедельник, 27 апреля.

Городской глава уточнил, что дальнейшие этапы ослабление ограничений будут зависеть от динамики заболеваемости.

Кличко добавил, что общается с мэрами европейских городов, чтобы перенять их опыт послабление ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и что в дальнейшем следует придерживаться простых правил - гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски", - сказал мэр Киева.

Напомним, в среду, 29 апреля, в Украине планируется открытие продовольственных рынков, которые будут неуклонно придерживаться условий Минздрава. Постановление о работе рынков в условиях карантина одобрил 27 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко.