У КМДА презентували план ослаблення карантину

Київська міська державна адміністрація презентувала план ослаблення карантину в столиці. Його на брифінгу представив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, план ослаблення передбачає кілька етапів. У разі позитивного результату, через тиждень-два влади перейдуть до другого етапу пом'якшення.

"На першому етапі в Києві дозволимо роботу непродовольчих магазинів з площею до 300 кв метрів з вимогою присутності не більше одного відвідувача на 10 кв метрів. Обов'язкова обробка приміщень два рази в день. Великі торгові центри на першому етапі не відкриваються. Зможуть почати роботу перукарні та салони краси. Кав'ярні, як і ресторани зможуть працювати на винос", - сказав Кличко.

Також відкриваються парки і сквери для відвідування громадян групами не більше двох осіб, або у випадку з дітьми - двоє дорослих, двоє дітей. Закритими залишаються школи і дитячі сади, а також дитячі і спортивні майданчики.

Громадський транспорт на першому етапі почне роботу в обмеженому режимі. При цьому робота метро буде відновлено лише після рішення Кабміну.

"Перший етап ослаблення почнеться у разі, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Тому наступні два тижні буде для нас вирішальними", - сказав мер Києва.

Відзначимо, 24 квітня Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину, який складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Також повідомлялося, що послабити карантин запропонували уряду у фракції "Слуга народу". Частина депутатів вже направила пропозицію прем'єру послабити карантин у тих областях, де зафіксована найменша динаміка захворюваності коронавірусом.