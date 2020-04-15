В КГГА предупредили об угрозе повторного возгорания в зоне ЧАЭС

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спасателям понадобится неделя, чтобы исследовать все участки

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существует угроза повторного возгорания пожара в зоне отчуждения. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что для обследования всех участков понадобится примерно неделю.

"По оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы исследовать все участки. Пожар может вспыхнуть снова", - сказал столичный мэр.

Напомним, Минздрав рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. В частности, в министерстве рекомендуют не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Также советуют пить больше воды и делать влажную уборку.

При этом радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за пожара в Чернобыльской зоне угрозы для атомной электростанции нет.

РБК-Украина писало, что 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне. Но продолжается тушение очагов тления.