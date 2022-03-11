КГГА поблагодарила "Динамо" за помощь в финансировании больниц
Фото: КГГА поблагодарила "Динамо" за помощь в финансировании больниц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киевская городская государственная администрация выразила благодарность ФК "Динамо" за благотворительное финансирование столичных больниц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telrgram-канале.
"Киев и медики столицы благодарят ФК "Динамо" за благотворительную помощь медучреждениям, которые круглосуточно помогают раненым во время военных действий. Уже завтра деньги будут работать на спасение жизни и сохранение здоровья людей. Денежные средства перечисляют непосредственно на счета медучреждений и будут тратить на медикаменты и необходимые материалы. Сегодня киевские врачи работают в сверхсложных условиях и поддержка для них - бесценна. Вместе победим!" - говорится в сообщении.