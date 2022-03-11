КГГА поблагодарила "Динамо" за помощь в финансировании больниц

"Киев и медики столицы благодарят ФК "Динамо" за благотворительную помощь медучреждениям, которые круглосуточно помогают раненым во время военных действий. Уже завтра деньги будут работать на спасение жизни и сохранение здоровья людей. Денежные средства перечисляют непосредственно на счета медучреждений и будут тратить на медикаменты и необходимые материалы. Сегодня киевские врачи работают в сверхсложных условиях и поддержка для них - бесценна. Вместе победим!" - говорится в сообщении.