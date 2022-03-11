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КМДА подякувала "Динамо" за допомогу у фінансуванні лікарень

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П'ятниця 11 березня 2022 15:34
КМДА подякувала "Динамо" за допомогу у фінансуванні лікарень Фото: КМДА подякувала "Динамо" за допомогу у фінансуванні лікарень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Київська міська державна адміністрація висловила подяку ФК" Динамо " за благодійне фінансування столичних лікарень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telrgram-каналі.

"Київ та медики столиці дякують ФК "Динамо" за благодійну допомогу медзакладам, які цілодобово допомагають пораненим під час воєнних дій. Уже завтра гроші будуть працювати на порятунок життя та збереження здоров’я людей. Кошти перераховують безпосередньо на рахунки медзакладів і витрачатимуть на медикаменти та необхідні матеріали. Сьогодні київські лікарі працюють у надскладних умовах і підтримка для них - безцінна. Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

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