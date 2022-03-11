КМДА подякувала "Динамо" за допомогу у фінансуванні лікарень

"Київ та медики столиці дякують ФК "Динамо" за благодійну допомогу медзакладам, які цілодобово допомагають пораненим під час воєнних дій. Уже завтра гроші будуть працювати на порятунок життя та збереження здоров’я людей. Кошти перераховують безпосередньо на рахунки медзакладів і витрачатимуть на медикаменти та необхідні матеріали. Сьогодні київські лікарі працюють у надскладних умовах і підтримка для них - безцінна. Разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.