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В КМДА відповіли Офісу президента: міська влада не може заборонити мирні акції

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 11:41
В КМДА відповіли Офісу президента: міська влада не може заборонити мирні акції Фото: в КМДА відреагували на заяву Офіса президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська міська державна адміністрація (КМДА) відреагувала на зауваження Офісу президента щодо проведення маршу до дня створення дивізії СС "Галичина". У КМДА наголошують, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України.

Відповідне звернення опублікували на сайті КМДА

Зазначається, що відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції.

"За інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок", - йдеться в повідомленні.

Влада Києва наголошує, що не має механізмів заборонити проведення маршу. А розслідування подій на акції мають проводити правоохоронні органи.

Надаємо, вчора ввечері Офіс президента України відреагував на проведення маршу. Зокрема, у президента заявили, що очікують від Національної поліції та МВС України встановлення всіх обставин того, що відбулося.

На Банковій також очікують, що мер Києва Віталій Кличко проведе перевірку системи погодження масових акцій у столиці та прозвітує перед громадою столиці, чому такий марш відбувся.

Сьогодні зранку у поліції заявили, що склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу.

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