В КГГА оценили вероятность введения в столице комендантского часа

Киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа . В Киевской городской государственной администрации считают, что это не в их компетенции.

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", - заявил Поворозник.

Напомним, сегодня в Киеве усиливается локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Его могут получить только работники предприятий критической инфраструктуры. Жесткий карантин продлится в столице до 16 апреля.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для введения комендантского часа нужно чрезвычайное положение. В то же время он допустил, что ЧП в стране может быть введен из-за ситуации с COVID-19.

При этом в Министерстве здравоохранения заявили, что на сегодня власти не обсуждают комендантский час как меру для борьбы с пандемией COVID.