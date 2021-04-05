У КМДА оцінили ймовірність введення комендантської години в столиці

Київська влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години . У Київській міській державній адміністрації вважають, що це не в їх компетенції.

"В Києві точно ми навіть і не говорили про введення комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, сьогодні в Києві посилюється локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Їх можуть отримати лише працівники підприємств критичної інфраструктури. Жорсткий карантин триватиме у столиці до 16 квітня.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для введення комендантської години потрібно надзвичайний стан. Водночас він допустив, що НС в країні може бути введений через ситуацію з COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що на сьогодні влада не обговорює комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID.