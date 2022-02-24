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В Киеве объявлена воздушная угроза, в случае сирен - следуйте в бомбоубежище

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 16:06
В Киеве объявлена воздушная угроза, в случае сирен - следуйте в бомбоубежище Фото: в Киеве объявлена воздушная угроза
Автор: RBC.UA

В Киеве объявлена воздушная угроза! КГГА призывает срочно проследовать в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал КГГА.

Органы власти просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать. В случае включения тревоги требуется:

  • Выключить свет, газ, воду;
  • Взять документы, средства индивидуальной защиты, запас продуктов и воды;
  • При необходимости оказать помощь больным и старикам выйти на улицу;
  • Как можно быстрее дойти до защитных сооружений;

Ближайшие бомбоубежища можно найти на карте.

Ранее мы писали о закрытых для поездов станций метро, которые доступны для укрытия.

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