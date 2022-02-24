В Киеве объявлена воздушная угроза, в случае сирен - следуйте в бомбоубежище
Фото: в Киеве объявлена воздушная угроза
В Киеве объявлена воздушная угроза! КГГА призывает срочно проследовать в укрытие гражданской защиты в случае включения сирен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал КГГА.
Органы власти просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать. В случае включения тревоги требуется:
- Выключить свет, газ, воду;
- Взять документы, средства индивидуальной защиты, запас продуктов и воды;
- При необходимости оказать помощь больным и старикам выйти на улицу;
- Как можно быстрее дойти до защитных сооружений;
Ближайшие бомбоубежища можно найти на карте.
Ранее мы писали о закрытых для поездов станций метро, которые доступны для укрытия.