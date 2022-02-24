У Києві оголошено повітряну загрозу, у разі сирен - слідуйте в бомбосховищі
Фото: В Києві оголошено повітряну загрозу
У Києві оголошена повітряна загроза! КМДА закликає терміново прослідувати в укриття цивільного захисту у разі ввімкнення сирен.
Про це повідомляє РБК-Ураїна з посиланням на офіційний канал КМДА.
Органи влади просять громадян зберігати спокій та не панікувати. У разі ввімкнення тривоги потрібно:
- Вимкнути світло, газ, воду;
- Взяти документи, засоби індивідуального захисту, запас продуктів та води;
- За потреби надати допомогу хворим і старим вийти на вулицю;
- Якнайшвидше дійти до захисних споруд;
Найближчі сховища можна знайти на мапі.
Раніше ми писали про закриті для поїздів станції метро, які доступні для укриття.