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У Києві оголошено повітряну загрозу, у разі сирен - слідуйте в бомбосховищі

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 16:06
У Києві оголошено повітряну загрозу, у разі сирен - слідуйте в бомбосховищі Фото: В Києві оголошено повітряну загрозу
Автор: RBC.UA

У Києві оголошена повітряна загроза! КМДА закликає терміново прослідувати в укриття цивільного захисту у разі ввімкнення сирен.

Про це повідомляє РБК-Ураїна з посиланням на офіційний канал КМДА.

Органи влади просять громадян зберігати спокій та не панікувати. У разі ввімкнення тривоги потрібно:

  • Вимкнути світло, газ, воду;
  • Взяти документи, засоби індивідуального захисту, запас продуктів та води;
  • За потреби надати допомогу хворим і старим вийти на вулицю;
  • Якнайшвидше дійти до захисних споруд;

Найближчі сховища можна знайти на мапі.

Раніше ми писали про закриті для поїздів станції метро, які доступні для укриття.

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