Закрытые для поездов станции метро в Киеве тоже доступны для укрытия: перечень

Стало известно, что закрытые для движения поездов станции метров Киеве готовы принять людей во время воздушной тревоги. Это четыре станции красной ветки метрополитена.

По его словам, те четыре станции метро, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги.

"Это станции: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская". Также сообщу, что все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность. В настоящее время метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", - добавил Кличко.