В КГГА объяснили причины загрязнения воздуха: дым доносится из Житомирской области

Причиной загрязнения воздуха в Киеве являются масштабные пожары в Житомирской области. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, на данный момент в Житомирской области продолжается пожар в двух лесничествах на территории в 2,7 тысячи гектар.

"Значительную часть дыма, который загрязняет воздух, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2,7 тысячи гектар", - написал Кличко.

Также он отметил, что в зоне отчуждения наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. При этом активных очагов пожара на данный момент не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Киеве зафиксировали в воздухе наличие продуктов горения. В частности, выявлено превышение содержания нормы диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. При этом радиационный фон в столице в пределах нормы.

Также Кличко сообщал, что ситуация со смогом в Киеве может измениться через один день, после того, как изменится направление ветра. По его словам, ночью концентрация веществ горения в воздухе гораздо больше, а потому дым усиливается.