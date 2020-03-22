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В КГГА объяснили, как получить пропуск в общественный транспорт

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 16:26
В КГГА объяснили, как получить пропуск в общественный транспорт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заявки на получение пропусков должны подать руководители организаций и предприятий

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник на странице в Facebook.

Поворозник напомнил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в столице будет работать по специальному графику и перевозить только отдельные категории граждан - работников важных для жизни города и страны организаций и предприятий.

"О спецбилетах для этих категорий. Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители таких предприятий должны обратиться в профильные департаменты КГГА или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения - в районные в Киеве государственные администрации", - объясни он.

После этого местные органы власти сформируют предложения относительно необходимого количества пропусков и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу пропусков предприятиям.

Напомним, ранее сообщалось, что с 23 марта весь общественный транспорт столицы прекращает осуществлять пассажирские перевозки. С понедельника в столице будет работать транспорт для перевозки работников критической инфраструктуры. Однако данное ограничение не касается людей, которые имеют личный транспорт.

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