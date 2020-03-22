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У КМДА пояснили, як отримати перепустку в громадський транспорт

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 16:26
У КМДА пояснили, як отримати перепустку в громадський транспорт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заявки на отримання перепусток мають подати керівники організацій та підприємств

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) роз'яснили механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві. Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на сторінці в Facebook.

Поворозник нагадав, що з понеділка, 23 березня, громадський транспорт у столиці працюватиме за спеціальним графіком та перевозитиме лише окремі категорії громадян - працівників важливих для життя міста та країни організацій та підприємств.

"Щодо спецквитків для цих категорій. Щоб забезпечити своїх працівників спецквитками, керівники таких підприємств мають звернутися до профільних департаментів КМДА або до Управління з питань цивільного захисту, чи за місцем розташування - до районних в Києві державних адміністрацій", - поясни він.

Після цього місцеві органи влади сформують пропозиції щодо необхідної кількості перепусток та передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, який забезпечить видачу перепусток підприємствам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 23 березня весь громадський транспорт столиці припиняє здійснювати пасажирські перевезення. З понеділка у столиці працюватиме лише транспорт для перевезення працівників критичної інфраструктури. Однак дане обмеження не стосується людей, які мають особистий транспорт.

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