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В КГГА обновили карту бомбоубежищ столицы

Автор: Даша Харченко

В Киеве создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Его задача - укрытие населения столицы от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонд включает убежища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Напомним, не так давно в полицию поступило анонимное сообщение о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

К слову, в полицию регулярно поступают такие сообщения.

Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии, госадминистрации и СБУ.

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