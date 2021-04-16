У КМДА оновили карту бомбосховищ столиці

Фонд включає притулки цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд при необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

Для зручності інформування населення Київська міська державна адміністрація відновила карту, де вказано адресні місця укриттів у підземному просторі.