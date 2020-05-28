В КГГА назвали условия возврата к "жесткому" карантину

Киевская городская государственная администрация определила условия, по которым в Киеве могут ужесточить карантин. Одним из условий возврата к "жесткому" карантину является рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что решение об усилении ограничений может быть принято, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Согласно алгоритму КГГА, возвращение к карантину возможно в случае:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения;

Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаеми коронавируса, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса", - сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве 30 мая планируется новый этап ослабления карантина - откроются ТРЦ и отели.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик коронавируса.

При этом РБК-Украина писало, что сразу в двух областях произошли новые вспышки коронавируса после ослабления карантина.