У КМДА назвали умови повернення до "жорсткого" карантину

Київська міська державна адміністрація визначила умови, за якими в Києві можуть посилити карантин. Однією з умов повернення до "жорсткого" карантину є зростання нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що рішення про посилення обмежень може бути прийнято, щоб запобігти поширенню COVID-19.

Згідно з алгоритмом КМДА, повернення до карантину можливо у разі:

Якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе понад 24 людини на 100 тисяч населення;

Якщо завантаженість ліжок у медичних закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженими случаеми коронавіруса, буде більше 75%.

"Уряд визначив показники, за якими можна вводити послаблення. Ми ж - розробили алгоритм, за яким, у разі погіршення епідеміологічної ситуації, місто приймає заходи. І може посилювати обмеження, щоб запобігти стрімке поширення вірусу", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві 30 травня планується новий етап ослаблення карантину - відкриються ТРЦ і готелі.

Раніше повідомлялося, що Україна пройшла пік коронавіруса.

При цьому РБК-Україна писало, що відразу в двох областях сталися нові спалахи коронавіруса після ослаблення карантину.