В КГГА назвали причину загрязнения воздуха в Киеве

В Киеве фиксируют превышение количества опасных веществ в воздухе вдоль проезжих частей со скоплением автотранспорта. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ткачука, загрязнение воздуха в Киеве фиксируют в местах, где наблюдаются большие пробки.

"Сегодня мы выезжали в Голосеевский район на окружную дорогу - превышение выявляют только вдоль скопления транспорта на проезжей части. Превышение связано с продуктами горения - это могут быть формальдегиды, диоксиды азота и СО. Но все превышения выявляются только вдоль пробок. По информации Санэпидемстанции, она постоянно фиксирует превышение концентрации продуктов горения в местах, где есть большое скопление автотранспорта - Бессарабка, проспект Победы и так далее", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам премьер-министра Алексея Гончарука, на данный момент нет официальных данных, которые бы подтверждали аномальное загрязнение воздуха в Киеве. По его словам, качество воздуха находится в пределах ПДК.

Ранее сообщалось, что в Киеве загрязнение воздуха наблюдается в 7 районах. В частности, высокий уровень загрязнения воздуха есть в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Шевченковском районах.