В Киеве в 9 школах карантин из-за гриппа

В Киеве на карантин закрыли школу, еще в восьми учебный процесс приостановлен частично. Об этом во время пресс-брифинга относительно эпидемиологической ситуации в столице сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, по состоянию на 28 января эпидемиологический порог в Киеве находится на низком уровне и не требует введения дополнительных мер, и является ниже базовой линии почти на 52%.

По его словам, полностью образовательный процесс приостановлен только в 1 школе Святошинского района. Еще 8 школ приняли решение приостановить обучение частично: в Голосеевском районе - одна школа (2 класса), в Дарницком районе - 2 школы (2 классы), в Оболонском районе - одна школа (13 классов), в Печерском районе - одна школа (5 классов), в Святошинском районе - 3 школы (9 классов).

В целом в структуре всех заболеваний дети составляют около 62%, отметил чиновник.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Украине массово закрываются школы. В частности, на карантин закрыли школы в Донецкой, Волынской, Луганской, Одесской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Запорожской, Житомирской областях. Также до 9 февраля на карантин закрыли школы в Черкассах.