У Києві в 9 школах карантин через грип

У Києві на карантин закрили школу, ще у восьми навчальний процес призупинено частково. Про це під час прес-брифінгу щодо епідеміологічної ситуації в столиці повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами Поворозника, станом на 28 січня епідеміологічний поріг у Києві знаходиться на низькому рівні і не вимагає введення додаткових заходів, і є нижчим базової лінії майже на 52%.

За його словами, повністю освітній процес призупинений тільки в 1 школі Святошинського району. Ще 8 шкіл прийняли рішення призупинити навчання частково: в Голосіївському районі - одна школа (2 класи), у Дарницькому районі - 2 школи (2 класи), в Оболонському районі - одна школа (13 класів), у Печерському районі - одна школа (5 класів), у Святошинському районі - 3 школи (9 класів).

Загалом у структурі всіх захворювань діти складають близько 62%, зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через спалах грипу та ГРВІ в Україні масово закриваються школи. Зокрема, на карантин закрили школи в Донецькій, Волинській, Луганській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій, Житомирській областях. Також до 9 лютого на карантин закрили школи в Черкасах.