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В КГГА допечатали спецпропуска на транспорт: их выдадут в понедельник-вторник

Автор: Юлия Струк

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации на фоне усиления локдауна в Киеве допечатал 100 тысяч спецпропусков. Их можно будет получить 5-6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Указано, что видано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков... Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Он отметил, что сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт.

"Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок", - отметил Поворозник.

По его словам, за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны".

Как писало РБК-Украина, в Киеве в несколько раз выросли цены на службы такси на фоне перехода общественного транспорта на работу по спецпропускам.

Так, решение о продлении усиленного локдауна в Киеве будет принято на следующей неделе.

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Новости Украины КГГАпропускЛокдаун
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