У КМДА додрукували спецперепустки на транспорт: їх видадуть у понеділок-вівторок

Вказано, що видано уже 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Загалом же надрукували 500 тисяч перепусток.

"Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток... Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник підкреслив, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

Він зазначив, що сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу, тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт.

"Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень", - зазначив Поворозник.

За його словами, за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони".