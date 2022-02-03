ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под КГГА активисты требуют увольнения Пантелеева и Поворозника из-за подозрений в коррупции

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 13:02
Под КГГА активисты требуют увольнения Пантелеева и Поворозника из-за подозрений в коррупции Фото: под КГГА активисты требуют увольнения Пантелеева и Поворозника (facebook.com/stopsvavillyu)
Автор: Наталия Гурковская

Под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) активисты требуют остановить коррупцию у мэрии заместителей главы КГГА Петра Пантелеева и Николая Поворозника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на активистов в Facebook.

"Сегодня под стенами КГГА мы провели акцию протеста, чтобы остановить коррупционный произвол Петра Пантелеева и Николая Поворозника! Напомним, 31 января 2022 года Пантелееву сообщили о подозрении по факту уклонения от проведения восстановительных мероприятий на территории завода "Радикал". Пантелеев много лет закрывал глаза на проблему завода "Радикал" и на вспышку онкозаболеваний у живущих рядом людей! Сейчас концентрация вредных веществ в воздухе возле завода "Радикал" превышает норму в 145 раз! В почве же норма превышена в 35 раз", - отметили активисты.

Также они отмечают, что городские власти нам обещали открыть две новые станции до конца 2021 года. Но что же было сделано за это время? Осенью 2021 года закрытым способом, то есть с помощью проходческого щита, в конце концов была завершена прокладка 1250 метров правого тоннеля метро на Виноградарь. Но это только в одну сторону, а вторую тоннель еще и не начинали! На участках на поверхности работы вообще не ведутся - так что никакой станции до сих пор нет”, - заверили в общественной организации.

По словам представителей ГО, все из-за того, что деньги из этого проекта якобы перекидывались на фирму "Эко Строй Трейд" Дениса Комарницкого - только в прошлом году так перевели более 1 млрд грн.

Под КГГА активисты требуют увольнения Пантелеева и Поворозника из-за подозрений в коррупции

Напомним, 25 января первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручено подозрение по делу лишения земельного участка аппарата СНБО.

Ранее Киевская городская прокуратура сообщила, что заместителя главы КГГА Петра Пантелеева обвиняют в уклонении от проведения восстановительных мероприятий по ликвидации загрязнения, что повлекло за собой тяжелые последствия на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА
NEWS
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"