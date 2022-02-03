Под КГГА активисты требуют увольнения Пантелеева и Поворозника из-за подозрений в коррупции

"Сегодня под стенами КГГА мы провели акцию протеста, чтобы остановить коррупционный произвол Петра Пантелеева и Николая Поворозника! Напомним, 31 января 2022 года Пантелееву сообщили о подозрении по факту уклонения от проведения восстановительных мероприятий на территории завода "Радикал". Пантелеев много лет закрывал глаза на проблему завода "Радикал" и на вспышку онкозаболеваний у живущих рядом людей! Сейчас концентрация вредных веществ в воздухе возле завода "Радикал" превышает норму в 145 раз! В почве же норма превышена в 35 раз", - отметили активисты.

Также они отмечают, что городские власти нам обещали открыть две новые станции до конца 2021 года. Но что же было сделано за это время? Осенью 2021 года закрытым способом, то есть с помощью проходческого щита, в конце концов была завершена прокладка 1250 метров правого тоннеля метро на Виноградарь. Но это только в одну сторону, а вторую тоннель еще и не начинали! На участках на поверхности работы вообще не ведутся - так что никакой станции до сих пор нет”, - заверили в общественной организации.

По словам представителей ГО, все из-за того, что деньги из этого проекта якобы перекидывались на фирму "Эко Строй Трейд" Дениса Комарницкого - только в прошлом году так перевели более 1 млрд грн.