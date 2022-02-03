Під КМДА активісти вимагають звільнення Пантелеєва та Поворозника через підозри у корупції

"Сьогодні під стінами КМДА ми провели акцію протесту, щоб зупинити корупційне свавілля Петра Пантелеєва та Миколи Поворозника! Нагадаємо, 31 січня 2022 року Пантелеєву повідомили про підозру за фактом ухилення від проведення відновлювальних заходів на території заводу "Радикал". Пантелеєв багато років заплющував очі на проблему заводу "Радикал" та на спалах онкозахворювань у людей, що живуть поруч! Зараз концентрація шкідливих речовин у повітрі біля заводу "Радикал" перевищує норму у 145 разів! У ґрунті ж норма перевищена у 35 разів", - зазначили активісти.

Також вони наголошують, що міська влада нам обіцяла відкрити дві нові станції до кінця 2021 року. Але ж що було зроблено за цей час? Восени 2021 закритим способом, тобто за допомогою прохідницького щита, зрештою було завершено прокладання 1250 метрів правого тунелю метро на Виноградар. Але це тільки в один бік, а другий тонель ще й не починали! На ділянках на поверхні роботи взагалі не ведуться - тож жодної станції досі немає”, - запевнили у громадській організації.

За словами представників ГО, все через те, що гроші з цього проекту нібито перекидались на фірму "Еко Буд Трейд" Дениса Комарницького - тільки минулого року так перевели понад 1 млрд грн.