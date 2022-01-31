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Еще одному заместителю Кличко сообщили о подозрении

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Киев, Понедельник 31 января 2022 10:57
Еще одному заместителю Кличко сообщили о подозрении Фото: заместитель главы КГГА Петр Пантелеев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Заместителю главы КГГА Петру Пантелееву сообщили о подозрении. Он может быть причастен к непринятию мер по ликвидации последствий экологического загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Бывшего ликвидатора ОАО "Радикал" обвиняют в уклонении от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации загрязнения, повлекшему тяжкие последствия.

Еще одному заместителю Кличко сообщили о подозренииФото: Пантелееву вручили подозрение (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

В КГГА подтвердили вручение подозрения Пантелееву. Это называют "очередной попыткой политического давления на городские власти".

Отмечают, что завод "Радикал" никогда не был в муниципальной собственности. А в накоплении вредных отходов виноваты собственники.

"Несмотря на то, что городские власти обеспечили вывоз более 300 тонн вредных материалов, а в ноябре 2021 года по инициативе города началась реализация проекта по безопасной утилизации опасных отходов на территории, правоохранительные органы сегодня обвиняют заместителя главы КГГА в бездействии", - говорится в сообщении.

Напомним, первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение. Речь идет о деле лишения земельного участка аппарата СНБО.

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КГГА Пантелеев
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