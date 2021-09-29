КГБ Беларуси заявил о гибели силовика во время проверки сотрудника IT-компании

Житель Минска смертельно ранил одного из сотрудников КГБ Белоруссии, пришедших к нему домой с проверкой, и был убит ответным огнем. Жилец квартиры - 32-летний работник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroradio .

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен", - сообщила пресс-служба КГБ.

Стрельба произошла на улице Якубовского, 29. Андрей Зельцер воспитывал сына, ученика начальной школы. Где тот был во время стрельбы, неизвестно.

На видео, которое распространяют в соцсетях провластные беларусские telegram-каналы, видно, как силовики врываются в чью-то квартиру. В ролике идет нарезка с двух камер, одна из которых была в комнате у мужчины. На кадрах видно, как он стреляет из ружья, но кадров, как убили мужчину из квартиры нет.

На видео также видно женщину, государственные СМИ Беларуси сообщают, что ее также задержали как сообщницу убийства.