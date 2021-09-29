ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

КГБ Беларуси заявил о гибели силовика во время проверки сотрудника IT-компании

Новина українською →
Минск, Среда 29 сентября 2021 00:39
КГБ Беларуси заявил о гибели силовика во время проверки сотрудника IT-компании Фото: В Минске мужчина смертельно ранил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Житель Минска смертельно ранил одного из сотрудников КГБ Белоруссии, пришедших к нему домой с проверкой, и был убит ответным огнем. Жилец квартиры - 32-летний работник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroradio.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен", - сообщила пресс-служба КГБ.

Стрельба произошла на улице Якубовского, 29. Андрей Зельцер воспитывал сына, ученика начальной школы. Где тот был во время стрельбы, неизвестно.

На видео, которое распространяют в соцсетях провластные беларусские telegram-каналы, видно, как силовики врываются в чью-то квартиру. В ролике идет нарезка с двух камер, одна из которых была в комнате у мужчины. На кадрах видно, как он стреляет из ружья, но кадров, как убили мужчину из квартиры нет.

На видео также видно женщину, государственные СМИ Беларуси сообщают, что ее также задержали как сообщницу убийства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки