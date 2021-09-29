КДБ Білорусі заявив про загибель силовика під час перевірки співробітника IT-компанії

Житель Мінська смертельно поранив одного зі співробітників КДБ Білорусії, які прийшли до нього додому з перевіркою, і був убитий вогнем у відповідь. Мешканець квартири-32-річний працівник американської IT-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroradio .

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 139 (вбивство особи у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності).

"В ході проведення спеціальних заходів з відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності, в одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на ураження, унаслідок співробітник комітету держбезпеки був смертельно поранений. Вогнем у відповідь злочинець був знищений", - повідомила прес-служба КДБ.

Стрілянина сталася на вулиці Якубовського, 29. Андрій Зельцер виховував сина, учня початкової школи. Де той був під час стрілянини, невідомо.

На відео, яке поширюють в соцмережах провладні білоруські telegram-канали, видно, як силовики вриваються в чиюсь квартиру. У ролику йде нарізка з двох камер, одна з яких була в кімнаті у чоловіка. На кадрах видно, як він стріляє з рушниці, але кадрів, як вбили чоловіка з квартири немає.

На відео також видно жінку, державні ЗМІ Білорусі повідомляють, що її також затримали як спільницю вбивства.