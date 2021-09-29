ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

КДБ Білорусі заявив про загибель силовика під час перевірки співробітника IT-компанії

Новость на русском →
Мінськ, Середа 29 вересня 2021 00:39
КДБ Білорусі заявив про загибель силовика під час перевірки співробітника IT-компанії Фото: у Мінську чоловік смертельно поранив співробітника КДБ і був убитий вогнем у відповідь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Житель Мінська смертельно поранив одного зі співробітників КДБ Білорусії, які прийшли до нього додому з перевіркою, і був убитий вогнем у відповідь. Мешканець квартири-32-річний працівник американської IT-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroradio.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 139 (вбивство особи у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності).

"В ході проведення спеціальних заходів з відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності, в одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на ураження, унаслідок співробітник комітету держбезпеки був смертельно поранений. Вогнем у відповідь злочинець був знищений", - повідомила прес-служба КДБ.

Стрілянина сталася на вулиці Якубовського, 29. Андрій Зельцер виховував сина, учня початкової школи. Де той був під час стрілянини, невідомо.

На відео, яке поширюють в соцмережах провладні білоруські telegram-канали, видно, як силовики вриваються в чиюсь квартиру. У ролику йде нарізка з двох камер, одна з яких була в кімнаті у чоловіка. На кадрах видно, як він стріляє з рушниці, але кадрів, як вбили чоловіка з квартири немає.

На відео також видно жінку, державні ЗМІ Білорусі повідомляють, що її також затримали як спільницю вбивства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду