Кеті Захарія намагається знову обійняти посаду прессекретаря Білого дому, - NYP

За словами трьох джерел, близьких до Трампу, Захарія намагається повернути розташування Трампа за допомогою виступів на телебаченні та встановлення контактів з його новим головою адміністрації Стівеном Міллером.

Один із співрозмовників повідомив, що Захарія заявила, що вирішила допомогти вести трансляцію виборів до Конгресу на каналі Right Side Broadcasting Network у вівторок 3 листопада, сподіваюся, що Трамп побачить її роботу та вирішить, що вона підходить для посади прес-секретаря.

"Вона сказала це вголос. Це абсурд. По-справжньому ніяково", - цитує видання співрозмовника.

Джерело, яке розмовляло із Захарією цього тижня, додало, що згодом вона заявила, що лише пожартувала про те, що її поява на RSBN допоможе їй повернути собі посаду.

Проте інші авторитетні співрозмовники стверджують, що Захарія знову з'являється у програмах, які, мабуть, дивиться Трамп.

Крім того, минулими вихідними її помітили в резиденції Трампа Мар-а-Лаго, оскільки президент готувався до нових кадрових перестанов після заміни голови апарату Білого дому, що стало першою великою перестановкою після поразки республіканців на довиборах до Конгресу.

Зважаючи на те, що посада прес-секретаря залишалася вакантною, Захарію бачили на терасі клубу в Палм-Біч, і що вона "уважно дивилася на Трампа, намагаючись привернути його увагу".

"Вона ніколи не повернеться. Трамп вважає її посміховиськом. У неї немає жодного шансу на це", - каже співрозмовник.

NYP зазначає, що Кеті Захарія привселюдно захоплювалася Стівеном Міллером і хвалила його роль у керівництві компанією масової депортації під час другого президентського терміну Трампа, що ще більше підігріває інтригу навколо її намірів.

Але джерело, близьке до Захарії, повідомило, що за її твердженням, вона не зацікавлена у поверненні на посаду і "зосереджена на захисті свободи слова та підтримці пріоритетів президента іншими способами".

"Я на 100% впевнений, що Кеті Захарія не зацікавлена у тому, щоб стати прес-секретарем Білого дому", - заявив інший чоловік з її оточення.