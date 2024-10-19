Кешбек за українські товари: у "Дії" з'явилося важливе оновлення

Програма кешбеку

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення програми "Купуй українське". Передбачається, що громадяни зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.

Програма вже працювала, а українцям почали нараховувати спеціальні виплати.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат - 3 тисячі гривень на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.