Кешбек за украинские товары: в "Дії" появилось важное обновление

Программа кешбека

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании программы "Покупай украинское". Предполагается, что граждане смогут получить часть средств (кешбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту.

Программа уже работала, а украинцам начали начислять специальные выплаты.

Кешбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат - 3 тысячи гривен в месяц.

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