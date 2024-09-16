Кешбек за покупку українських товарів: коли повернуться гроші на карту

Виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць, а саме - до 20 числа наступного місяця.

У проєкті пояснили процес повернення грошей на прикладі.

У вересні ви придбали товар українського виробника, який долучився до програми "Національний кешбек". Тоді кешбек за цю покупку надійде на оформлену вами картку до 20 жовтня", - йдеться у пояснювальному дописі.

Тобто, як зазначили у проєкті, за покупки в жовтні кошти надійдуть до 20 листопада, а за покупки у листопаді - до 20 грудня.

Однак важливо знати, що максимальною сумою зібраного за місяць кешбеку (і виплат) є 3 000 гривень.

Програма "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" - це ініціатива, яка надає можливість громадянам отримувати часткове повернення коштів (кешбек) за покупки, зроблені у певних партнерських магазинах або за послуги. Програма передбачена для українських виробників та спрямована на підвищення популярності українських товарів. Ці кошти можна використовувати для наступних покупок або виводити на банківську картку. Програма також заохочує людей використовувати електронні платіжні системи для зручності та прозорості розрахунків.

У Мінекономіки пояснили як зареєструватися для участі у програмі "Нацональний кешбек".