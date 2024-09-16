Кешбек за покупку украинских товаров: когда вернутся деньги на карту

В проекте "Сделано в Украине" рассказали, как и когда украинцам будет выплачиваться кэшбек. Он предусмотрен за покупку товаров украинских производителей, которые присоединились к программе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект " Сделано в Украине ".
Выплаты кэшбека будут осуществляться раз в месяц, а именно - до 20 числа следующего месяца.
В проекте объяснили процесс возврата денег на примере.
В сентябре вы приобрели товар украинского производителя, который принял участие в программе "Национальный кэшбек". Тогда кэшбек за эту покупку поступит на оформленную вами карточку до 20 октября", - говорится в пояснительном сообщении.
То есть, как отметили в проекте, за покупки в октябре средства поступят до 20 ноября, а за покупки в ноябре - до 20 декабря.
Однако важно знать, что максимальной суммой собранного за месяц кэшбека (и выплат) 3 000 гривен.
Программа "Национальный Кэшбэк" - это инициатива, которая предоставляет возможность гражданам получать частичный возврат средств (Кэшбек) за покупки, сделанные в определенных партнерских магазинах или за услуги. Программа предназначена для украинских производителей и направлена на повышение популярности украинских товаров. Эти средства можно использовать для последующих покупок или выводить на банковскую карту. Программа также призывает людей использовать электронные платежные системы для удобства и прозрачности расчетов.
В Минэкономики объяснили, как зарегистрироваться для участия в программе "Национальный кэшбек".
Также граждане Украины могут получить кэшбек за оплату коммунальных платежей. Каким образом это можно сделать - узнайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.