Кешбек на пальне. Скільки водіїв скористалися програмою та які авто найпопулярніші

13:42 23.04.2026 Чт
2 хв
Більшість - власники авто масового сегмента
aimg Ірина Глухова
Фото: кешбеком на пальне скористалися 2 млн українців (Getty Images)

З 20 березня програмою кешбеку на пальне вже скористалися 2 мільйони українців. Переважна більшість учасників - власники автомобілів масового сегмента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Читайте також: В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

За її словами, понад 91% учасників програми - це власники авто масового сегмента.

Серед найпопулярніших - Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.

Як уточнила очільниця уряду, більшість транспортних засобів мають вік 10-20 років, а понад 80% оснащені двигунами об’ємом до 2,5 літра.

У межах програми держава компенсує частину витрат на пальне: до 15% - за дизель, 10% - за бензин і 5% - за газ. Максимальна сума кешбеку становить до 1 000 грн на місяць.

Отримані кошти українці можуть витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва.

За словами прем’єра, у середньому 70% кешбеку спрямовується саме на оплату комунальних послуг.

Загалом програмою "Національний кешбек" наразі користуються понад 4,5 млн українців.

Кешбек на пальне

Нагадаємо, що 20 березня 2026 року в Україні діє державна програма "Національний кешбек" на пальне, яка повертає частину коштів за заправку авто.

На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.

Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.

У міністерстві економіки пояснили, що уряд обрав варіант з "паливним кешбеком", оскільки він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги.

Детальніше про те, як долучитись до програми, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

