Кешбек на пальне. Скільки водіїв скористалися програмою та які авто найпопулярніші

За її словами, понад 91% учасників програми - це власники авто масового сегмента.

Серед найпопулярніших - Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia та Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.

Як уточнила очільниця уряду, більшість транспортних засобів мають вік 10-20 років, а понад 80% оснащені двигунами об’ємом до 2,5 літра.

У межах програми держава компенсує частину витрат на пальне: до 15% - за дизель, 10% - за бензин і 5% - за газ. Максимальна сума кешбеку становить до 1 000 грн на місяць.

Отримані кошти українці можуть витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва.

За словами прем’єра, у середньому 70% кешбеку спрямовується саме на оплату комунальних послуг.

Загалом програмою "Національний кешбек" наразі користуються понад 4,5 млн українців.