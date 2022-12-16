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Не якесь командос. В ЗСУ розповіли про підготовку мобілізованих росіян на Донбасі

Фото: російські мобілізовані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для наступу в нікчем не вистачає достатніх вмінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За словами Череватого, якщо порівнювати з осіннім періодом, коли Росія кидала на фронт непідготовлених солдатів майже одразу після мобілізації, сьогодні ж окупанти мають якесь злагодження та пройдені елементи бойового навчання.

"Вони принаймні можуть своєю зброєю володіти та діяти у складі взводу. Тобто він (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) мав на увазі не те, що прибули якісь суперкомандос. Мається на увазі, що прибули люди принаймні з початковою підготовкою, але для серйозних наступальних операцій їм не вистачає вмінь", - відзначив Череватий.

Нагадаємо, РБК-Україна повністю переклало інтерв'ю Валерія Залужного для The Economist.

Тим часом згідно з даними Politico, Сполучені Штати наразі розглядають можливість розширення своєї підтримки Україні через ризик повторного російського наступу у січні.

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