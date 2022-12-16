Не какое-то коммандос. В ВСУ рассказали о подготовке мобилизованных россиян на Донбассе

Российская Федерация начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у никчем не хватает достаточных умений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По словам Череватого, если сравнивать с осенним периодом, когда Россия бросала на фронт неподготовленных солдат почти сразу после мобилизации, сегодня же оккупанты имеют какое-то слаживание и пройденные элементы боевого обучения.

"Они, по крайней мере, могут своим оружием владеть и действовать в составе взвода. То есть он (Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, - ред.) имел в виду не то, что прибыли какие-то супер-командос. Имеется в виду, что прибыли по крайней мере с начальной подготовкой, но для серьезных наступательных операций им не хватает умений", - отметил Череватый.