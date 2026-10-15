Керувати авто з причепом можна буде без річного стажу: нові правила від МВС

Тепер для відкриття категорій BE, C1E та CE не потрібно мати річний стаж водіння відповідного транспортного засобу. Також на період воєнного стану діє дозвіл для водіїв із категорією B керувати вантажівками категорій C і C1.

Що змінилося для водіїв

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2026 року № 1237, якою внесли зміни до постанови № 184. Нововведення стосуються підготовки водіїв і порядку отримання посвідчень.

Раніше для відкриття категорій BE, C1E та CE потрібно було мати щонайменше рік стажу керування транспортним засобом відповідної базової категорії. Тепер цю вимогу скасували.

Щоб отримати нову категорію, водієві потрібно:

мати чинне посвідчення відповідної базової категорії: B для BE, C1 для C1E або C для CE;

пройти курс перепідготовки в акредитованій автошколі;

успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Чекати на завершення першого року водійського стажу більше не потрібно. Водночас проходження навчання та складання практичного іспиту залишаються обов'язковими.

Чи можна керувати вантажівкою з категорією B

Окреме нововведення стосується водіїв, які мають посвідчення категорії B. На період воєнного стану їм дозволено керувати на території України транспортними засобами категорій C і C1.

Це тимчасова норма, покликана допомогти забезпечити логістичні потреби держави під час війни. Зазначені правила діють також протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Які документи потрібні для відкриття нової категорії

Після завершення навчання в автошколі кандидат може звернутися до територіального сервісного центру МВС, де складають практичні іспити.

Для цього потрібно підготувати:

документ, що посвідчує особу, з витягом про місце реєстрації, або посвідку на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

чинне посвідчення водія;

медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії.

Детальніше про порядок отримання посвідчення водія можна дізнатися на сайті Головного сервісного центру МВС.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88.