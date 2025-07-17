Дрони, тактика і самозахист: коли оновлений "Захист України" стане обов'язковим у школах
Міністр освіти Оксен Лісовий анонсував, що предмет "Захист України" з практичними навичками стане базовим для кожного старшокласника з 2027 року. Його мета - готувати учнів до життя, безпеки, викликів і самоідентифікації.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оксена Лісового.
Як змінився "Захист України"
У програмі - домедична допомога, керування дронами, протидія дезінформації, дії в надзвичайних ситуаціях. Це відповідає реаліям війни та дає дітям базові навички для захисту себе та своєї країни.
За словами очільника МОН, понад 280 тисяч учнів уже навчаються за новою програмою - це 65% старшокласників. Також 965 навчальних осередків вже функціонують по всій країні. Працюють понад 4000 вчителів, зокрема понад 400 ветеранів, які передають практичний досвід.
Затверджено 2 години предмета щотижня, оновлено обладнання та підходи.
Що далі
До вересня 2027 року "Захист України" охопить 100% учнів 10-11 класів. Для цього мають створити ще близько 500 навчальних осередків. У МОН наголошують, що це вже не "додаткова підготовка", а базовий компонент сучасної освіти.
"Ми показали, якою має бути сучасна, практична, змістовна освіта. Це - не про минуле, а про майбутнє", - зазначив міністр Оксен Лісовий.
Нагадаємо, з нового навчального року школярі та студенти вивчатимуть оновлені курси з безпеки й самозахисту: "Захист України" для 10-11 класів і "Основи національного спротиву" для студентів. Програми включають дрони, медицину, кіберзахист і не передбачають мобілізації.
Також ми писали, що ветерани війни зможуть стати вчителями предмета "Захист України" - МОН та Мінветеранів розробили методичні рекомендації для шкіл. Вони пояснюють, як працевлаштовувати ветеранів, адаптувати їх до освітнього процесу й використовувати їхній практичний досвід для навчання молоді.
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