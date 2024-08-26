За керування авто без страховки можуть виписати штраф: скільки доведеться заплатити

Які штрафи передбачені за їзду без автоцивілки

За словами експерта, керування транспортним засобом за відсутності необхідних документів - у тому числі й поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності - карається згідно з частиною 1 статті 126 Кодексу про адміністративні правопорушення.

За таке правопорушення українцям можуть виписати штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що нині становить 425 гривень.

Інші наслідки, що загрожують водіям без страховки

Адвокат наголосив, що цей штраф - найменша з можливих проблем при такому порушенні.

"Оскільки у випадку ДТП з вини водія, що керує транспортним засобом без страхування цивільно-правової відповідальності, він буде змушений самостійно відшкодовувати шкоду, а вона може сягати великих розмірів", - пояснив Володарський.

З огляду на це він рекомендує укласти (окрім обов'язкового страхування), договір додаткового страхування - це збільшить страхову суму у разі такої ДТП.

Варто зазначити також, що навіть якщо людина лише щойно купили нову машину та переганяє її в інше місто для реєстрації, транзитні номери не дають права їздити без автоцивілки.

Для таких випадків існує так званий "короткостроковий поліс", який діє 10-15 днів.