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За керування авто без страховки можуть виписати штраф: скільки доведеться заплатити

Їздити на машині без страховки - не варто (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

В Україні керування транспортним засобом без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності - так званої автоцивілки - карається штрафами.

РБК-Україна розпитало адвоката Вадима Володарського, скільки українцям доведеться заплатити за таке правопорушення, а також які ще наслідки загрожують водіям без страховки на машину.

Які штрафи передбачені за їзду без автоцивілки

За словами експерта, керування транспортним засобом за відсутності необхідних документів - у тому числі й поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності - карається згідно з частиною 1 статті 126 Кодексу про адміністративні правопорушення.

За таке правопорушення українцям можуть виписати штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що нині становить 425 гривень.

Інші наслідки, що загрожують водіям без страховки

Адвокат наголосив, що цей штраф - найменша з можливих проблем при такому порушенні.

"Оскільки у випадку ДТП з вини водія, що керує транспортним засобом без страхування цивільно-правової відповідальності, він буде змушений самостійно відшкодовувати шкоду, а вона може сягати великих розмірів", - пояснив Володарський.

З огляду на це він рекомендує укласти (окрім обов'язкового страхування), договір додаткового страхування - це збільшить страхову суму у разі такої ДТП.

Варто зазначити також, що навіть якщо людина лише щойно купили нову машину та переганяє її в інше місто для реєстрації, транзитні номери не дають права їздити без автоцивілки.

Для таких випадків існує так званий "короткостроковий поліс", який діє 10-15 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страхують авто від прильотів і чи можна отримати 100% компенсації.

Читайте також про автоцивілку по-новому та європейські стандарти - що й коли зміниться для водіїв.

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