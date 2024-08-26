За вождение машины без страховки могут выписать штраф: сколько придется заплатить

Какие штрафы предусмотрены за езду без автогражданки

По словам эксперта, управление транспортным средством при отсутствии необходимых документов - в том числе и полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности - наказывается согласно части 1 статьи 126 Кодекса об административных правонарушениях.

За такое правонарушение украинцам могут выписать штраф в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 425 гривен.

Другие последствия, которые грозят водителям без страховки

Адвокат подчеркнул, что этот штраф - самая маленькая из возможных проблем при таком нарушении.

"Поскольку в случае ДТП по вине водителя, управляющего транспортным средством без страхования гражданско-правовой ответственности, он будет вынужден самостоятельно возмещать ущерб, а он может достигать больших размеров", - объяснил Володарский.

Учитывая это, он рекомендует заключить (кроме обязательного страхования), договор дополнительного страхования - это увеличит страховую сумму в случае такого ДТП.

Стоит отметить также, что даже если человек только что купил новую машину и перегоняет ее в другой город для регистрации, транзитные номера не дают права ездить без автогражданки.

Для таких случаев существует так называемый "краткосрочный полис", действующий 10-15 дней.