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За вождение машины без страховки могут выписать штраф: сколько придется заплатить

Ездить на машине без страховки - не стоит (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

В Украине управление транспортным средством без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности - так называемой автогражданки - наказывается штрафами.

РБК-Украина расспросило адвоката Вадима Володарского, сколько украинцам придется заплатить за такое правонарушение, а также какие еще последствия грозят водителям без страховки на машину.

Какие штрафы предусмотрены за езду без автогражданки

По словам эксперта, управление транспортным средством при отсутствии необходимых документов - в том числе и полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности - наказывается согласно части 1 статьи 126 Кодекса об административных правонарушениях.

За такое правонарушение украинцам могут выписать штраф в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 425 гривен.

Другие последствия, которые грозят водителям без страховки

Адвокат подчеркнул, что этот штраф - самая маленькая из возможных проблем при таком нарушении.

"Поскольку в случае ДТП по вине водителя, управляющего транспортным средством без страхования гражданско-правовой ответственности, он будет вынужден самостоятельно возмещать ущерб, а он может достигать больших размеров", - объяснил Володарский.

Учитывая это, он рекомендует заключить (кроме обязательного страхования), договор дополнительного страхования - это увеличит страховую сумму в случае такого ДТП.

Стоит отметить также, что даже если человек только что купил новую машину и перегоняет ее в другой город для регистрации, транзитные номера не дают права ездить без автогражданки.

Для таких случаев существует так называемый "краткосрочный полис", действующий 10-15 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страхуют авто от прилетов и можно ли получить 100% компенсацию.

Читайте также об автогражданке по-новому и европейских стандартах - что и когда изменится для водителей.

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Автомобильное движениеШтрафы