Керування авто із дитиною на колінах: які штрафи загрожують батькам

Під час керування автомобілем батьки іноді саджають дитину на коліна й дозволяють "кермувати". Однак такі дії не лише є небезпечними, але й можуть мати юридичні наслідки.
РБК-Україна дізналося у адвоката Вадима Володарського, які наслідки чекають на батьків через такі дії.
Адвокат говорить, що у разі зіткнення дитина, яка знаходиться між тілом водія та кермом, або пасажира та передньою панеллю автомобіля без засобів захисту, ризикує отримати важкі травми. У такій ситуації відповідальність дорослих може бути не тільки адміністративною, але й кримінальною, залежно від наслідків аварії.
Юрист звертає увагу, що таке порушення може кваліфікуватися як порушення правил користування ременями безпеки, що передбачає штраф у вигляді 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 гривень.
Крім того, дозвіл дитині сісти за кермо автомобіля є грубим порушенням, яке прирівнюється до передачі керування особі, яка не має відповідного права.
"У разі відсутності наслідків за ч.2 ст.126 КпАП України, це тягне штраф у розмірі 3400 гривень, але якщо сталася ДТП із загиблими чи постраждалими – буде мати місце вже кримінальна відповідальність за статтею 287 Кримінального кодексу України", – зазначає юрист.
Кожного року в Україні стається більше 3600 ДТП за участі неповнолітніх осіб. За даними поліції, сотні дітей гинуть і тисячі – отримують травми.
Впродовж останніх 7 років було зареєстровано ДТП за участі дітей:
При підготовці матеріалу використані такі джерела: публікації на сайті lb.ua, коментар адвоката Вадима Володарського для РБК-Україна.
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