Як оштрафують батьків, якщо діти їдуть у транспорті без супроводу: пояснення юриста
В Україні діють правила, з якого віку діти можуть пересуватися громадським транспортом без супроводу дорослих. Це стосується і поїздок до школи.
Як можуть покарати батьків, якщо діти самі їздитимуть транспортом, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
Дитина може самостійно пересуватися громадським транспортом, починаючи з 7 років, зазначає юрист.
"На міжміських маршрутах не дозволено перевозити дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень", - зауважує Євген Буліменко.
За порушення батьками (опікунами, піклувальниками) цих правил може бути адміністративна відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей:
- попередження;
- або накладення штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн;
- за повторне вчинення протягом року – штраф від 1700 до 5100 грн.
Раніше юрист пояснював, що батьки малолітніх дітей повинні забезпечувати їм необхідні умови життя. За нехтування цими обов'язками можуть покарати штрафами.
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