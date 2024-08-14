Як оштрафують батьків, якщо діти їдуть у транспорті без супроводу: пояснення юриста

В Україні діють правила, з якого віку діти можуть пересуватися громадським транспортом без супроводу дорослих. Це стосується і поїздок до школи.

Як можуть покарати батьків, якщо діти самі їздитимуть транспортом, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.